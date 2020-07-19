ان من أشعل النيران يطفيها يا خامنئي!

2020/07/19 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال تعالى في سورة الشعراء/227(( وسيعلم الذين ظَلموا أيٌ مُنقلب ينقلبون)).يقال في الأمثال المشهورة وبمعظم اللغات ( لا تلعب بالنار)، لأنها خطرة وقد تؤذيك، وقال الشاعر نزار...أكمل القراءة ←

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