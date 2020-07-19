الكاظمي وظريف يبحثان المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق

2020/07/19 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة بغداد.

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