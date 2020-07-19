المالية النيابية: رواتب الموظفين ستصرف من دون تأخير

2020/07/19 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاحد، ان رواتب الموظفين خلال الاشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة وستصرف في من دون تأخير.

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