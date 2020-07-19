2020/07/19 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تمكنت مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة من انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة اسفل جسر الجمهورية نتيجة السباحة في النهر، و تم التعرف عليه من خلال ذويه، وتسليم الجثة وفق اجراءات اصوليةهناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثة غريق اسفل جسر الجمهورية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة غريق اسفل جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة غريق اسفل جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).