يوفنتوس يفاضل بين نجمين لخلافة هيجواين

2020/07/19 | 13:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يفاضل يوفنتوس بين لاعبين في الميركاتو الصيفي، لخلافة جونزالو هيجواين في هجوم السيدة العجوز خلال الموسم المقبل.ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الأول هو أركاديوز ميليك، مهاجم نابولي، الذي ينتهي عقده في صيف العام المقبل.وأشار إلى يوفنتوس حصل بالفعل على موافقة ميليك، لكن ...

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