2020/07/19 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغدا..اعلن نادي الحدود الرياضي، تسمية الحارس الدولي السابق وسام كاصد مدرباً لحراس فريق الكرة بالنادي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إدارة نادي الحدود قررت تسمية المدرب والحارس الدولي السابق وسام كاصد مدرباً لحراس مرمى الحدود”.من جانبه، اكد كاصد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “متشوق جداً لبدء تجربتي مع نادي الحدود وكادره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الحدود يستعين بخبرات حارس دولي سابق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الحدود يستعين بخبرات حارس دولي سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).