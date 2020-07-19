إيران: 209 وفيات جديدة لمصابين بكورونا وأكثر من 2100 إصابة خلال 24 ساعة

2020/07/19 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت السلطات الصحية في إيران، الاحد (19 تموز 2020)، تسجيل 209 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كور...





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