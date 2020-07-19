شاهد: وزير الخارجية الايراني يلتقي العامري في بغداد

2020/07/19 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في العاصمة العراقية بغداد....

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