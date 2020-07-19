الكهرباء: إدخال وحدات توليدية إلى محطة الرميلة الغازية

2020/07/19 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء اليوم السبت، إدخال مجموعة من الوحدات التوليدية في محطة الرميلة الغازية.

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