مصدر مقرب من زين العراق : الشركة سعت لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين معها

2020/07/19 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس ادارة شركة زين العراق أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا يجانب الدقة، والكثير منه لا يمت للحقيقة بصلة .وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع (المستقلة) ، الى ان رئيس مجلس ادارة شركة زين العراق يعد من رجال الاعمال العراقيين والمستثمرين الذين قدموا خدمات […]

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