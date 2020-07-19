رئيسة مجلس النواب الامريكي تتهم ادارة ترامب بخطف متظاهري مدينة بورتلاند

2020/07/19 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اتهمت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ادارة ترامب باستخدام الشرطة الفيدرالية لخطف المتظاهرين في بورتلاند مشبهة الاعتقالات بتكتيكات جمهوريات الموز .ونقلت صحيفة نيويورك بوست في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيلوسي قولها في بيان مشترك مع النائب عن ولاية أوريغون إيرل بلوميناور إن ” الادارة الامريكية استخدمت منذ الشهر […]

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