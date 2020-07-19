العلماء يحددون الفترة الزمنية لطرح 5 لقاحات لكورونا،، كل ما تريد معرفته عن “السباق العالمي”

2020/07/19 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد “كوفيد-19″، مع أكثر من 140 لقاحاً مرشحاً يتم تتبعها الآن من قبل منظمة الصحة العالمية.وتتطلب اللقاحات عادة سنوات من الاختبار ووقتا إضافيا للإنتاج على نطاق واسع، لكن العلماء يأملون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في غضون 12 إلى 18 شهرا، ما […]

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