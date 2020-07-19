علماء ناسا: وجدنا علامات على الحياة داخل كهوف المريخ!

2020/07/19 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يشتبه الخبراء في أن الكائنات الفضائية تعيش في أنفاق تحت الأرض على كوكب المريخ تشكلت من الحمم منذ مليارات السنوات.ويمكن أن يختبئوا فيها للهروب من سطح الكوكب غير المضياف.وهناك أكثر من 1000 كهف على هذا الكوكب، ويدعو الباحثون وكالة ناسا لإرسال روبوت لاستكشافها.من الاحتراق إلى السحق حتى الموت ..[…]

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