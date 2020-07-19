أمام انظار النزاهة..  مطارٌ

2020/07/19 | 13:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف النائب عن الديوانية علي البديري، اليوم الأحد، عن إحالة مشروع إنشاء مطار تجاري في المحافظة إلى هيئة النزاهة.

وقال البديري لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية السابقة في 2015 وقعت عقدا مع شركة الناصرية الكويتية لإنشاء مطار الديوانية التجاري بمبلغ يقدر 430 مليون دولار، لتنفيذ المشروع خلال ثلاث مراحل ولمدة خمس سنوات".

وأضاف أن "إنشاء المطار كان مقدمة الحملة الانتخابية"، مبينا أن "المشروع بعيد عن ارض الواقع"، مؤكدا أن "الملف تم إحالته للتحقيق في هيئة النزاهة".

وصوت مجلس الوزراء في ايار من العام 2015، على البدء بإنشاء "مطار الديوانية الدولي" خلال "اشهر قليلة".

وأوضحت المحافظة حينها أن مطار الديوانية سيمثل 80% للبضائع و20 % لنقل الركاب، بمبلغ اجمالي يبلغ مليار و300 مليون دولار.

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