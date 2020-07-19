العلماء: بكتيريا في مياه الصنبور تأكل المعادن

2020/07/19 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلق مجموعة من العلماء تحذيرا من بكتيريا تم اكتشافها مؤخرا يمكنها أن تأكل المعادن وموجودة في مياه الصنبور العادية.وأشارت الدراسة المنشورة عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى أن العلماء اكتشفوا تلك البكتيريا بالصدفة البحتة.وأوضحت الدراسة أن هذا النوع من البكتيريا يحصل على سعراته الحرارية عن طريق المعادن، وفق ما اكتشفه علماء […]

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