2020/07/19 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو عقود الكهرباء في واسط يعلنون اضرابا عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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