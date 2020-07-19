2020/07/19 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاحد، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم =، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لظريف أهمية تطوير العلاقات العراقية الإيرانية وتنميتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لظريف أهمية تطوير العلاقات العراقية الإيرانية وتنميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).