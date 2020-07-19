نجدة بغداد تعلن حصيلة حملة القبض على المتسولين

2020/07/19 | 13:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، حصيلة حملة القبض على المتسولين في العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان، إنها "مستمرة في تنفيذ حملة واسعة النطاق للحد من ظاهرة التسول في عموم العاصمة بغداد".وأضافت، انه "خلال الايام الثلاثة الماضية تم إلقاء القبض على (289) متسولا ولمختلف الفئات العمرية وتسليمهم الى مراكز الشرطة اصوليا".وأكد مدير نجدة بغداد، بحسب البيان، أن "الحملة مستمرة للقضاء على الظاهرة غير الحضارية، وجاءت الحملة نظراً لكثرة الشكاوي من قبل المواطنين حول ظاهرة التسول التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بهدف كسب الاموال بطريقة سهلة جداً بالاضافة إلى تمادي البعض منهم بالسرقة لاي شيء ثمين من امام دور المواطنين، وايضا القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية".وبين، أنه "تم ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (810) دراجات، من خلال اجراء الممارسات الامنية في عموم العاصمة بغداد وخلال الايام الثلاثة الماضية".

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