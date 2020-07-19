تسع وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/07/19 | 13:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل تسع وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة ذي قار.وقال المصدر، إن " نتائج التحليل المختبري أكدت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".وأضاف، أن "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".وأشار المصدر، إلى أن "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت 9 حالات وفيات لمصابين بفيروس كورونا"، موضحا أنه "بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 423 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

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