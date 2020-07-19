تفجير يودي بحياة مسؤول بالحشد ومعاونه ويصيب مقاتلين اخرين في صلاح الدين

2020/07/19 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي مسؤول قسم الطبابة في اللواء 31 بالحشد الشعبي ومعاونه مصرعهما فيما أصيب أربعة آخرون يوم الاحد اثناء تأدية الواجب في جزيرة صلاح الدين.

وقال بيان للحشد ورد لوكالة شفق نيوز، إن مسؤول قسم الطبابة في اللواء 31 بالحشد الشعبي ناصر صابر الساعدي ومعاونه ثائر أمير لازم البديري قتلا، اليوم، اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما اثناء تأدية الواجب خلال عملية أمنية في جزيرة صلاح الدين.

وأضاف، أن الانفجار اسفر أيضا عن إصابة أربعة مقاتلين باللواء 31 في الحشد الشعبي.

وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي انطلقا في وقت سابق من اليوم الاحد بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين.

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