ظريف يبحث مع العامري ملف استشهاد “قادة المقاومة”

2020/07/19 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وذكرت الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “ظريف والعامري بحثا مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة (سليماني والمهندس)، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وكان ظريف وصل في وقت سابق […]

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