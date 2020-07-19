2020/07/19 | 14:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الاحد، عن نتائج الاستبيان لمعرفة نسب الملتزمين وغير الملتزمين بإجراءات وباء كورونا في عموم مدن المحافظة .
وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة الاعلامية لخلية ازمة الانبار وبالتنسيق مع دوائر وزارة الثقافة والسياحة والاثار قصر الثقافة والفنون في الرمادي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار : 76% نسب الملتزمين بإجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الاحد، عن نتائج الاستبيان لمعرفة نسب الملتزمين وغير الملتزمين بإجراءات وباء كورونا في عموم مدن المحافظة .
وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة الاعلامية لخلية ازمة الانبار وبالتنسيق مع دوائر وزارة الثقافة والسياحة والاثار قصر الثقافة والفنون في الرمادي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار : 76% نسب الملتزمين بإجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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