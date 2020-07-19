2020/07/19 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الاحد، عن نتائج الاستبيان لمعرفة نسب الملتزمين وغير الملتزمين بإجراءات وباء كورونا في عموم مدن المحافظة .وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة الاعلامية لخلية ازمة الانبار وبالتنسيق مع دوائر وزارة الثقافة والسياحة والاثار قصر الثقافة والفنون في الرمادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار : 76% نسب الملتزمين بإجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار : 76% نسب الملتزمين بإجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).