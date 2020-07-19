القضاء يعلن المباشرة في التحقيق برخص شركات الهاتف

2020/07/19 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عن المباشرة بالتحقيق في موضوع رخص شركات الهاتف النقال، مؤكدا أن النتائج ستعلن فور الانتهاء من التحقيق.وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن […]

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