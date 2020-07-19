عمليات بغداد: ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة بضمنها مخدرات جنوبي العاصمة

2020/07/19 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت عمليات بغداد، الاحد، عن ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة بضمنها مخدرات جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تم "ضبط نوع سوناتا اصفر اللون بداخلها مواد ممنوعة"، مبينة انه "تم ضبطها من قبل اللواء السابع الفوج الاول الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفارز صقر بغداد على طريق بغداد حلة".

واضافت، "تم ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام حبوب مخدرة، اضافة الى كيلو غرام من مادة الحشيشة"، لافتة الى ان "العجلة تم تسليمها الى مركز شرطة السيدية فيما تم تسليم المواد التي تم ضبطها الى مكتب مكافحة مخدرات الدورة١٩ تموز".





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