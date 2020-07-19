وزارة الكهرباء تنفي انباء قطع التيار لمدة 26 ساعة

2020/07/19 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، الاحد، الانباء التي تحدثت عن قطع التيار لمدة 26 ساعة.وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد موسى العبادي في بيان، إن “وزارة الكهرباء تنفي مثل هذه الانباء وتوصي باستحصال اخبارها الدقيقة من مواقعها الرسمية”.وأضاف أن “وزارة الكهرباء خدمية بحتة تقدم خدماتها للمواطنين”.

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