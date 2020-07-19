علماء مواقع التواصل الاجتماعي .. هم العدو الحقيقي لنحذرهم!

2020/07/19 | 14:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لفتة في احد الايام كنا ضيوفاً عند احد الاصدقاء وكان البرنامج المعروض في التلفزيون مسلسل النبي يوسف عليه السلام ، الحلقة التي يتم فيها تفسير حلم الفرعون .واذا بأحد الموجودين في ذلك المكان يصعد عنده الادرينالين ويتفوه بكلام … Readmore

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