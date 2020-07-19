امير الكويت يخضع لعملية جراحية

2020/07/19 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الديوان الأميري في الكويت، الاثنين، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالنجاح.وقال وزير شؤون الديوان الأميري، إن “أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري عز وجل أن ينعم على […]

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