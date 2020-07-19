الحرب تتصاعد بينهما،، تويتر يحذف تغريدة لترامب بسبب “بلاغ”!

2020/07/19 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أقدم موقع تويتر صباح اليوم على حذف تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد نشرها مؤخراً.وقال الموقع في إشعار له إن “تعطيل هذه الوسائط تم بناءً على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر”.وكان ترامب قد أعاد نشر تسجيل مصور مدته دقيقتان عبارة عن اقتباسات من خطاب تنصيبه مطلع 2007، يتضمن موسيقى […]

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