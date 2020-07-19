مسؤول إيراني رفيع يعلق على انفجار غامض يستهدف محطة للطاقة،، وكيف سيتأثر العراق؟

2020/07/19 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وقع انفجار جديد، صباح اليوم الأحد، في إيران، استهدف هذه المرة منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن مدير شركة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة أصفهان، سعيد محسني، قوله إن “انفجارا في محول طاقة بمحطة إسلام آباد في محافظة أصفهان، وقع في الخامسة صباح اليوم الأحد، […]

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