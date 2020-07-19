بالصور.. متسولو بغداد في قبضة الأمن

2020/07/19 | 14:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على 289 متسولاً في العاصمة خلال حملة استمرت ثلاثة أيام.

وقالت مديرية نجدة بغداد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها "مستمرة في تنفيذ حملة واسعة النطاق للحد من ظاهرة التسول في عموم العاصمة بغداد"، مبينة أنها "وخلال الايام الثلاثة الماضية تم إلقاء القبض على ٢٨٩ متسولاً ولمختلف الفئات العمرية وتسليمهم الى مراكز الشرطة اصوليا".

وأوضح البيان أن "الحملة مستمرة للقضاء على الظاهرة غير الحضارية"، مشيرة إلى "كثرة الشكاوي من قبل المواطنين حول الظاهرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بهدف كسب الاموال بطريقة سهلة جداً، بالإضافة إلى تمادي البعض منهم بالسرقة لأي شيء ثمين من امام دور المواطنين".

وعلى صعيد متصل، ذكر البيان، أن دوريات نجدة بغداد ضبطت دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد 810 ، من خلال اجراء الممارسات الامنية في عموم العاصمة بغداد وخلال الايام الثلاثة الماضية".

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