الدفاع ترد على تصريحات علاوي ضد وزيرها

2020/07/19 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ردت وزارة الدفاع، الاحد، على تصريحات رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشان سيطرة بعض الجهات على وزير الدفاع، مبينة ان الوزير يعمل بدون يا تقييد.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “إياد علاوي أراد من خلال الحديث تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره بمظهر الضعف وهذا بالتأكيد لا ينطبق على وزير الدفاع […]

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