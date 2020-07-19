بالفيديو،، عراقي يحقق فوزاً اعجازياً في بطولة عالمية للفنون القتالية

2020/07/19 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حقق العراقي أمير البازي فوزه الأول في أول نزال له في بطولة UFC 251 بفوزه على الكندي مالكوم جوردون في جزيرة “القتال” جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وتفوق البازي على منافسه بحركة إخضاع TRIANGLE CHOKE في الجولة الأولى عند الدقيقة الرابعة و42 ثانية.وقال المقاتل البالغ 26 عاما في تصريح صحفي بعد […]

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