2020/07/19 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، باستقبال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزير الخارجية الإيراني محمد جوا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم يستقبل ظريف بحضور الهيأة القيادية لتحالف ’’عراقيون’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكيم يستقبل ظريف بحضور الهيأة القيادية لتحالف ’’عراقيون’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).