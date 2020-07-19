الدفاع ترد على تصريحات إياد علاوي حول وزيرها

2020/07/19 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الدفاع على تصريحات رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، التي أدلى بها يوم أمس، بشأن وزيرها جم...





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