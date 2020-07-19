صحة الأنبار تنعى أحد موظفي مستشفى الرمادي بعد وفاته بكورونا

2020/07/19 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

نعت دائرة صحة محافظة الانبار، الأحد (19 تموز 2020)، أحد موظفي مستشفى الرمادي بعد وفاته بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إدارتها وكافة منتسبييها تنعى وفاة (وسام عبد الواحد لطيف شريمط الكبيسي) أحد منتسبي مستشفى الرمادي التعليمي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت أمس السبت، تسجيل 75 حالة وفاة و 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العراق، مبينها 16 اصابة جديدة في محافظة الانبار.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (15229) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (777287 ) نموذجاً".

وأوضح البيان، أن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 222، وبغداد / الكرخ 298، ومدينة الطب 179، والنجف الأشرف 43، و السليمانية 33، وأربيل 42، ودهوك 12، وكربلاء 92، وكركوك 94، وديالى 91، وواسط 96، والبصرة 206، وميسان 102، وبابل 167، والديوانية 97، وذي قار 140، والأنبار 6، والمثنى 42، ونينوى 18، وصلاح الدين 17".

وأشار البيان إلى تسجيل "2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وموزعة كما يلي: بغداد الرصافة 263، وبغداد الكرخ 144، ومدينة الطب 36، والنجف 89، والسليمانية 108، وأربيل 72، ودهوك 8، وكربلاء 137، وكركوك 176، وديالى 99، وواسط 167، والبصرة 164، وميسان 42، وبابل 250، والديوانية 68، وذي قار 56، والأنبار 16، والمثنى 66، ونينوى 30، وصلاح الدين 58".

وبين، أن "الوزارة سجلت 75 حالة وفاة، وموزعة كما يلي: بغداد الرصافة 13، وبغداد الكرخ 4، ومدينة الطب 2، والنجف 1، والسليمانية 9، وأربيل 1، وكربلاء 3، وكركوك 8، وديالى 1، والبصرة 10، وميسان 5، وبابل 4، وذي قار 8، والمثنى 2، ونينوى 2، وصلاح الدين 2".

وبحسب الموقف الوبائي لليوم السبت، فإن مجموع الشفاء بلغ: "58492 ( نسبة الشفاء 64.8 %)، ومجموع الإصابات: 90220، والراقدين الكلي: 28037، والراقدين في العناية المركزة: 397، ومجموع الوفيات: 3691".

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