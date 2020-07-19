القضاء العراقي: إجراءات التحقيق باغتيال المهندس وسليماني مستمرة

2020/07/19 | 14:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أن إجراءات التحقيق باغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني مستمرة منذ لحظة وقوع الجريمة وفق القانون ...

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