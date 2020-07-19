صيانة الكتاب .. حراسة الكتاب المعاصر من الأخطاء والتغريب

2020/07/19 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتاب صيانة الكتاب للشيخ ذياب بن سعد الغامدي من أروع الكتب التي تحدث عن الكتاب وصناعته وفق منهج محدد، كما ذكر أهم الأخطاء في إصدار الكتب كما تطرق لأغلب الموضوعات المرتبطة بالكتاب، مثل فضله، وشروط التأليف، وصيانة الكتاب ومتعلقاته من العبث وغيرها من الموضوعات.

كتاب صيانة الكتاب مقسم إلى 7 أبواب وكل باب مقسم إلى فصول متنوعة.

الباب الأول

الفصل الأول: فضل الكتابة والكتب

الفصل الثاني: منهج الصيانة ومواردها

الفصل الثالث: الاعتبار بكتب السلف

الفصل الرابع: الاعتذار من كتب الخلف

الفصل الخامس: منهج تصويبات الصيانة

الفصل السادس: مشروعية الكتابة والتأليف

الفصل السابع: شروط التأليف

الفصل الثامن: أغراض التأليف

الباب الثاني

الفصل الأول: تاريخ الكتابة

الفصل الثاني: تاريخ الكتاب

الفصل الثالث: أسماء الكتاب

الفصل الرابع: تاريخ المكتبات

الباب الثالث

الفصل الأول: حب الكتب

الفصل الثاني: علم الطبعات

الفصل الثالث: القراءة بين الشرق والغرب

الباب الرابع: تاريخ بدايات المطبعات

الفصل الأول: بدايات تاريخ المطابع في العالم الغربي

الفصل الثاني: بدايات تاريخ المطابع في العالم الإسلامي

الفصل الثالث: بدايات تاريخ المطابع في بلاد الشام

الفصل الرابع: بدايات تاريخ المطابع في مصر

الفصل الخامس: بدايات تاريخ المطابع في الجزيرة العربية

الباب السادس

الفصل الأول: صيانة عنوان الكتاب وملحقاته

الفصل الثاني: صيانة نص الكتاب وملحقاته

الفصل الثالث: صيانة حاشية الكتاب وملحقاتها

الفصل الرابع: صيانة مراجع الكتاب وملحقاتها

الفصل الخامس: صيانة فهارس الكتاب وملحقاته

الباب السابع: معالم صناعة الكتاب

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