2020/07/19 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..القبض على 289 متسولاً في العاصمة خلال حملة استمرت ثلاثة أيام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. القبض على 289 متسولاً في العاصمة خلال حملة استمرت ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. القبض على 289 متسولاً في العاصمة خلال حملة استمرت ثلاثة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).