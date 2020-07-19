الرئيس العراقي لإيران: نتعاون مع الحلفاء والأصدقاء لاستقرار المنطقة

2020/07/19 | 14:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله، اليوم الاحد، وزير الخارجية الإيراني حاجة المنطقة إلى تفاهم مشترك لإيجاد حلول للأزمات وترسيخ الأمن الإقليمي.

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