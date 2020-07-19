وزارة الزراعة تعلن عن انجاز الاجراءات بتصدير ثلاثة محاصيل إلى دول الخليج

2020/07/19 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن انجاز الاجراءات بتصدير ثلاثة محاصيل إلى دول الخليج كمرحلة أولى، مبينة أن هذه المحاصيل من الفائض في المنتجات الزراعية.وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في حديث لصحيفة الصباح شبه الرسمية تابعته المستقلة , ان “الوزارة انجزت جميع الاجراءات الخاصة بتصدير ثلاثة محاصيل زراعية هي الطماطم والباذنجان والبطاطا […]

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