رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة بحاجة إلى علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق

2020/07/19 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان المنطقة بحاجة إلى علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق.وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته “تقدم” ان الأخير استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”.واكد صالح، بحسب البيان، على “عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في …

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