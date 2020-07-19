الدراجي : المالية وجهت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى

2020/07/19 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الأحد، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة من خلال قانون الاقتراض، وستصرف “من دون تأخير”.وأضاف الدراجي في تصريح لوسائل إعلام حكومية، إن “اللجنة المالية بانتظار ورقة الاصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة”.وتابع، أن “اللجنة المالية تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة […]

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