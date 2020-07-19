2020/07/19 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ضبط حاوية تحتوي على معسل ممنوع استيراده في جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي رصيف (١١) من ضبط حاوية تحتوي على معسل تبغ ممنوع من الاستيراد مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".وأكدت الهيئة، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ وإحالتها للقضاء".

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