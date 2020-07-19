القضاء يباشر بالتحقيق في ملف تجديد رخصة الهاتف النقال

2020/07/19 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، المباشرة بالتحقيق في ملف تجديد رخصة الهاتف النقال.وذكر بيان للمجلس تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "بتاريخ 19 تموز 2020 استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن لجنة الاعلام والاتصالات ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، لبحث إجراءات القضاء في الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس النواب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص المخالفات القانونية المرتكبة في موضوع تجديد رخصة الهاتف النقال".وأضاف البيان، أن "رئيس الادعاء العام الذي كان حاضراً اللقاء مع رئيس هيئة الاشراف القضائي قال إن محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة باشرت بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع وسوف تعلن نتائج التحقيق حال اكماله بالتعاون مع الجهات المختصة".

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