2020/07/19 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة بحاجة إلى علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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