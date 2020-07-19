الدفاع العراقية تدافع عن وزيرها.. علاوي يحاول تحجيم دوره

2020/07/19 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ردت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، على حديث تلفزيوني أدلى به زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، متهمة إياه بمحاولة تحجيم دور الوزير.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اياد علاوي أراد خلال حديثه في برنامج تلفزيوني تم بثه يوم السبت المصادف ١٩ تموز ٢٠٢٠، تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره بمظهر الضعف".

واضافت أن "هذا بالتأكيد لا ينطبق على وزير الدفاع جمعه عناد الذي يعد أحد قادة النصر وبشهادة الجميع"، مؤكدة أنها (الوزارة) "تعمل تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعداد الخطط العسكرية الخاصة بعملياتها ضد داعش بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعدادها في رئاسة اركان الجيش".

وأوضحت أن الخطط" تعرض على وزير الدفاع لمناقشتها والقرار عليها بما يؤمن نجاح تنفيذ العمليات"، مبينة أن "أي خطة توضع من قبل العمليات المشتركة تناقش مع وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش من قبل نائب قائد العمليات المشتركة قبل عرضها على انظار القائد العام للقوات المسلحة لاستحصال الموافقة عليها".

واوضح بيان وزارة الدفاع انه "وفقا للسياقات المعمول بها في وزارة الدفاع فان حركة القطعات وتنقلات الضباط والمراتب تتم بعد استحصال موافقة وزير الدفاع حصراً وحسب الصلاحية".

وكان اياد علاوي قد أشار إلى حديثه التلفزيوني، إلى أن هناك دول وجماعات تسيطر على وزارة الدفاع، وقال أيضا إن الوزير ممنوع من حضور اجتماعات الامن الوطني.

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