2020/07/19 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتصل هاتفيا للاطمئنان على صحة أمير الكويت المركز الخبري الوطني.

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