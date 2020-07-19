2020/07/19 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع ترد على تصريح اياد علاوي بشأن وزيرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع ترد على تصريح اياد علاوي بشأن وزيرها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع ترد على تصريح اياد علاوي بشأن وزيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).