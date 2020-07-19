إغلاق قسم في صحة نينوى ومصرف بالموصل بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

2020/07/19 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة نينوى، الأحد (19 تموز 2020)، بإغلاق قسم في دائرة صحة المحافظة، بع...





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