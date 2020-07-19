صعوبة فوز كريم بنزيما بلقب هداف الدوري الإسباني

2020/07/19 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

توّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسمياً للمرة 34 في مسيرته، عقب انتصاره على فياريال بهدفين مق...





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